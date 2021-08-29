Чемпіонат Франції, 4 тур

Реймс – ПСЖ – 0:2

Голи: Мбаппе, 15, 63

ПСЖ після трьох турів залишався єдиною командою Ліги 1, яка ще не втрачала очок. Відповідно, підопічні Маурісіо Почеттіно очолювали турнірну таблицю з 9-ма балами. При цьому віце-чемпіон Франції пропускав у кожному матчі. Реймс всі три матчі звів унічию – відповідно, сьогоднішній суперник парижан ще не програвав у поточному сезоні.

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Те, чого чекали всі, з перших хвилин не трапилося. Ліонель Мессі залишився в запасі, а у старті вийшли Ді Марія, Неймар і Кіліан Мбаппе. Останнього активно сватають у Реал, проте Почеттіно вирішив довіритися чемпіону світу, випустивши його з перших хвилин. Втім, до закриття трансферного вікна ще два дні, тому не виключено, що матч проти Реймса може стати останнім для Мбаппе за паризьку команду.

Реймс розпочав навіть гостріше, кілька разів вибігаючи в перспективні контратаки, але Кейлор Навас на перших хвилинах не вступав у гру. Перший момент у ПСЖ – Мбаппе розвернувся і з носка пробив у ближній кут. Трохи неточно. Так само невлучно по воротах Наваса пробив і Туре. Але вже на 15-й хвилині підопічні Почеттіно забили. Ді Марія навісив, а Мбаппе виграв позицію в захисників та ударом головою з лінії воротарського відкрив рахунок.

Парижани могли збільшити свою перевагу, проте Ді Марія зі штрафного пробив у голову супернику. Кейлор Навас вперше серйозно вступив у гру на 39-й хвилині, забравши м'яч після гострої подачі з флангу, яка в підсумку стала ударом по воротах. Кассама ледь не повторив знаменитий гол Роналдінью у ворота Челсі – після його удару з місця м'яч пролетів поруч з дев'яткою! Це був останній момент у першому таймі. 0:1 – Мбаппе забив, а Мессі активно щось обговорював з партнерами на лаві запасних.

В дебюті другого тайму Реймс відігрався, але після перегляду повтору був зафіксований офсайд. А на 58-й хвилині трибуни вибухнули – Мессі пішов розминатися! Аргентинець вже готувався вийти на поле і отримував вказівки від тренера, як ПСЖ забив вдруге. Хакімі розігнав контратаку і викотив на Мбаппе, а Кіліан оформив дубль. І, нарешті, сталося! На 66-й хвилині Мессі вийшов замість Неймара, дебютувавши за ПСЖ!

It’s not a dream, it’s a real!



Watch Messi plays for PSG, not Barcelona?



pic.twitter.com/9c04TsJQL8 — YES TV (@YESTVs) August 29, 2021

Аргентинець в одному з епізодів класно обікрав капітана Реймса. Мессі розігнав атаку ПСЖ пасом на Мбаппе, Кіліан повертав на Ліонеля, проте захисники перехопили м'яч. Не надто гостинно зустріли легенду в його дебютному матчі – 30-й номер парижан отримав по голові, але обійшовся без медичної допомоги.

Зрештою, рахунок більше не змінився, а Кіліан Мбаппе став героєм свого, можливо, останнього матчу за парижан. Мессі опікали настільки щільно, що бодай один гольовий момент у Лео так і не виник. 2:0 – ПСЖ набрав 12 очок і продовжує йти без втрат у Лізі 1 перед паузою на матчі збірних.