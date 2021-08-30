ПСЖ продовжив переможну ходу у чемпіонаті Франції. Цього разу жертвою парижан став Реймс. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Гості відкрили рахунок вже на 15-й хвилині: Ді Марія навісив, а Мбаппе виграв позицію у захисників та ударом головою з лінії воротарського вивів "червоно-синіх" вперед. Аргентинець згодом міг подвоювати, але зі штрафного влучив у голову супернику.

Почеттіно оцінив дебют Мессі за ПСЖ

По перерві Реймс відігрався, проте зафіксоване арбітром положення поза грою не дозволило відновити статус-кво. В середині другого тайму Мбаппе оформив дубль, а за три хвилини сталось те, чого всі так чекали – на поле вийшов Мессі, замінивши Неймара! Аргентинець запам'ятався перспективною спробою розігнати одну з атак ПСЖ і ударом по голові від захисників суперника. Мессі опікали настільки щільно, що бодай один гольовий момент у Лео так і не виник. За 31 хвилину (разом з доданим часом), Мессі жодного разу не пробив по воротах, але віддав 20 точних передач (95,2% точності) і зробив один відбір.

Перемога ПСЖ дозволила парижанам з 12 очками стати одноосібним лідером Ліги 1, Реймс з 3 пунктами сімнадцятий.

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