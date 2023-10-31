Володар "Золотого м'яча-1990" Лотар Маттеус вважає, що є футболіст, який перевершив Ліонеля Мессі.

"Весь минулий рік Холанд грав краще за аргентинця. Мессі переміг несправедливо. Але це показує, що чемпіонат світу має більше значення, ніж будь-що ще.

Мессі пригадав суперництво з Роналду: "Думаю, це мій останній "Золотий м'яч"

Я вважаю, що Холанд – найкращий гравець останніх 12 місяців, він виграв важливі трофеї з Манчестер Сіті та побив рекорди за забитими голами. Як на мене, ніхто не обійшов Холанда. Це голосування – фарс, хоч я і фанат Мессі", – цитує Маттеуса Sky Sport Germany.

Нагадаємо, що аргентинський нападник здобув свій 8-й "Золотий м'яч". Ерлінг Холанд посів у голосуванні 2 місце. Норвежець виграв трофей Герда Мюллера як найкращий бомбардир сезону-2022/23.

"Золотий м'яч-2023": онлайн-трансляція церемонії – Мессі забрав головний приз, Холанд і Беллінгем також з трофеями