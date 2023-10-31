"Минув деякий час з того часу, як я перестав думати про "Золотий м'яч". Раніше я говорив, що для мене ніколи не було пріоритетом виграти цю нагороду, а тим більше зараз, коли я досяг усього у своїй кар'єрі.

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Я думаю, що так, це буде мій останній "Золотий м’яч". Я щасливий, що досяг усього, і що я гравець, який багато разів вигравав найвищу нагороду.

У спортивному плані це була велика битва з Кріштіану Роналду. Ми підживлювалися від цього суперництва, бо обидва дуже конкурентоспроможні. Він також завжди хотів перемагати. Це був дуже приємний період для нас обох, а також тих, хто любить футбол.

Я думаю, ми дійсно заслужили досягнення вершини та такого довгого утримання на ній. Туди легко дістатися, але важко там залишатись, а ми залишалися на вершині 10-15 років. Це дуже складно, і зробити це приголомшливо. Це буде чудовим спогадом для всіх, хто стежив за нами", – розповів Мессі в інтерв'ю L'Équipe.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі в понеділок, 30 жовтня, здобув свій 8-й "Золотий м'яч". Кріштіану Роналду вигравав нагороду п'ять разів.

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