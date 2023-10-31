Обладатель "Золотого мяча-1990" Лотар Маттеус считает, что есть футболист, который превзошел Лионеля Месси.

"Весь прошлый год Холанд играл лучше аргентинца. Месси победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.

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Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с Манчестер Сити и побил рекорды по забитым голам. Как по мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси", – цитирует Маттеуса Sky Sport Германия.

Напомним, что аргентинский нападающий получил свой 8-й "Золотой мяч". Эрлинг Холанд занял в голосовании 2 место. Норвежец выиграл трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23.

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