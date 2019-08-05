Мессі отримав травму та не поїде з Барселоною в США

Лідер Барселони Ліонель Мессі зазнав пошкодження, яке завадить йому пройти повноцінну передсезонну підготовку.

Мессі сьогодні повернувся до тренувань з Барселоною після відпустки, але відразу отримав травму. Він достроково завершив заняття та пройшов обстеження – у Ліонеля розтягнення м'язів правої гомілки першого ступеня, інформує офіційний сайт клубу.

Мессі оцінив перспективи Барселони в новому сезоні

За повідомленнями Барселони, Мессі залишиться в Барселоні та не полетить з командою в передсезонний мінітур до США. Терміни повернення аргентинця залежатимуть від його відновлення.

Барселона розпочне сезон 16-го серпня матчем першого туру Прімери проти Атлетіка. У Лео є півтора тижня на лікування.

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