Месси получил травму и не поедет с Барселоной в США

Лидер Барселоны Лионель Месси получил повреждение, которое помешает ему пройти полноценную предсезонную подготовку.

Месси сегодня вернулся к тренировкам с Барселоной после отпуска, но сразу же получил травму. Он досрочно завершил занятие и прошел обследование – у Лионеля растяжение мышц правой голени первой степени, информирует официальный сайт клуба.

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По сообщениям Барселоны, Месси останется в Барселоне и не полетит с командой в предсезонный минитур в США. Сроки возвращения аргентинца будут зависеть от его восстановления.

Барселона начнет сезон 16-го августа матчем первого тура Примеры против Атлетика. У Лео есть полторы недели на лечение.

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