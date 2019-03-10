toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД АТЛЕТІКО - ЛЕГАНЕС

Мессі обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Ла Лізі – попереду лише одна легенда "блаугранас"

00:45 308 Читать на русском
Мессі обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Ла Лізі – попереду лише одна легенда "блаугранас"
Мессі обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону

Мессі зіграв у 27 турі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (3:1).

39’ Жерар Піке
50’ Ліонель Мессі
82’ Луїс Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Цей матч став 443-м для аргентинця у футболці Барселони у Ла Лізі, таким чином Мессі обігнав за цим показником свого колишнього партнера Андреса Іньєсту.

Барселона запропонує контракт Мессі до 2023 року

На першому місці перебуває легенда "синьо-гранатових" Хаві, в активі якого 505 матчів за Барселону у Ла Лізі, повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

До слова, поєдинок 27 туру чемпіонату Іспанії Барселона – Райо Вальєкано закінчився перемогою підопічних Вальверде з рахунком 3:1.

Теги
Андрес Іньєста Андрес Іньєста Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Барселона - Райо Вальєкано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
55
хв
Шахтар
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук