Мессі обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Ла Лізі – попереду лише одна легенда "блаугранас"

Мессі обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону

Мессі зіграв у 27 турі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (3:1).

Цей матч став 443-м для аргентинця у футболці Барселони у Ла Лізі, таким чином Мессі обігнав за цим показником свого колишнього партнера Андреса Іньєсту.

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На першому місці перебуває легенда "синьо-гранатових" Хаві, в активі якого 505 матчів за Барселону у Ла Лізі, повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

До слова, поєдинок 27 туру чемпіонату Іспанії Барселона – Райо Вальєкано закінчився перемогою підопічних Вальверде з рахунком 3:1.