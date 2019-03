Мессі обігнав Іньєсту за кількістю матчів за Барселону у Ла Лізі – попереду лише одна легенда "блаугранас"

Мессі зіграв у 27 турі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (3:1).

Цей матч став 443-м для аргентинця у футболці Барселони у Ла Лізі, таким чином Мессі обігнав за цим показником свого колишнього партнера Андреса Іньєсту.

Барселона запропонує контракт Мессі до 2023 року

На першому місці перебуває легенда "синьо-гранатових" Хаві, в активі якого 505 матчів за Барселону у Ла Лізі, повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

До слова, поєдинок 27 туру чемпіонату Іспанії Барселона – Райо Вальєкано закінчився перемогою підопічних Вальверде з рахунком 3:1.

Another #Messi milestone !

With his start in #BarçaRayo, Messi surpasses @andresiniesta8 to become Barça's number two all-time appearances leader in @LaLigaEN!

Congratulations! pic.twitter.com/gyJmbO2ahW