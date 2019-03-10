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Месси обогнал Иньесту по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге – впереди только одна легенда "блаугранас"

00:45 32 Читати українською
Месси обогнал Иньесту по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге – впереди только одна легенда "блаугранас"
Месси обогнал Иньесту по количеству матчей за Барселону

Месси сыграл в 27 туре чемпионата Испании против Райо Вальекано (3:1).

39’ Жерар Пике
50’ Лионель Месси
82’ Луис Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Этот матч стал 443-м для аргентинца в футболке Барселоны в Ла Лиге, таким образом Месси обогнал по этому показателю своего бывшего партнера Андреса Иньесту.

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На первом месте находится легенда "сине-гранатовых" Хави, в активе которого 505 матчей за Барселону в Ла Лиге, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

К слову, поединок 27 тура чемпионата Испании Барселона – Райо Вальекано закончился победой подопечных Вальверде со счетом 3:1.

Теги
Андрес Иньеста Андрес Иньеста Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания Барселона - Райо Вальекано
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