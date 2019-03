Месси обогнал Иньесту по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге – впереди только одна легенда "блаугранас"

Месси сыграл в 27 туре чемпионата Испании против Райо Вальекано (3:1).

Этот матч стал 443-м для аргентинца в футболке Барселоны в Ла Лиге, таким образом Месси обогнал по этому показателю своего бывшего партнера Андреса Иньесту.

Барселона предложит контракт Месси до 2023 года

На первом месте находится легенда "сине-гранатовых" Хави, в активе которого 505 матчей за Барселону в Ла Лиге, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

К слову, поединок 27 тура чемпионата Испании Барселона – Райо Вальекано закончился победой подопечных Вальверде со счетом 3:1.

