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Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано

21:25 458 Читать на русском
Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано
Радість гравців Барселони / Сайт Ла Ліги

Мессі врятував перемогу Барселони над Райо Вальєкано в грі 27 туру Ла Ліги. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

39’ Жерар Піке
50’ Ліонель Мессі
82’ Луїс Суарес
 
Рауль Де Томас 24’

Райо Вальєкано активно розпочав гру, однак вже до 10 хвилини матч почав проходити в очікуваному ключі: Барселона атакує, суперник захищається всіма силами. Але саме Райо Вальєкано першим вийшов вперед. Де Томас з центру поля протягнув м'яч до штрафного і пробив у дальній кут, тер Штеген не зміг впоратись з цим ударом. Однак каталонці продовжували атакувати і до перерви рахунок зрівняли, Піке головою замкнув навіс Мессі зі штрафного.

Після перерви Дембеле змінив Артура і одразу посприяв забитому голу. Усман віддав на Семеду, який заробив пенальті, а Мессі впевнено його реалізував. Райо Вальєкано вже й не думав про контратаки, намагаючись тільки захищатись, а "синьо-гранатові" намагались допомогти Коутінью відзначитись результативною дією. Але третій гол вдалось забити, як тільки Ракітіч змінив бразильця і вже через 2 хвилини у красивій комбінації асистував Суаресу, Луїсу залишалось забити в порожні ворота.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 63 очки та залишилась на вершині турнірної таблиці, Райо Вальєкано з 23 пунктами залишився в зоні вильоту.

Теги
Іспанія Райо Вальєкано Райо Вальєкано Барселона - Райо Вальєкано Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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