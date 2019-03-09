Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано

Мессі врятував перемогу Барселони над Райо Вальєкано в грі 27 туру Ла Ліги. Рахунок та огляд матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Райо Вальєкано активно розпочав гру, однак вже до 10 хвилини матч почав проходити в очікуваному ключі: Барселона атакує, суперник захищається всіма силами. Але саме Райо Вальєкано першим вийшов вперед. Де Томас з центру поля протягнув м'яч до штрафного і пробив у дальній кут, тер Штеген не зміг впоратись з цим ударом. Однак каталонці продовжували атакувати і до перерви рахунок зрівняли, Піке головою замкнув навіс Мессі зі штрафного.

Після перерви Дембеле змінив Артура і одразу посприяв забитому голу. Усман віддав на Семеду, який заробив пенальті, а Мессі впевнено його реалізував. Райо Вальєкано вже й не думав про контратаки, намагаючись тільки захищатись, а "синьо-гранатові" намагались допомогти Коутінью відзначитись результативною дією. Але третій гол вдалось забити, як тільки Ракітіч змінив бразильця і вже через 2 хвилини у красивій комбінації асистував Суаресу, Луїсу залишалось забити в порожні ворота.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 63 очки та залишилась на вершині турнірної таблиці, Райо Вальєкано з 23 пунктами залишився в зоні вильоту.