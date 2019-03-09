Барселона запропонує контракт Мессі до 2023 року

Керівництво "блаугранас" готує контракт для аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Раніше президент каталонського клубу Жозеп Бартомеу повідомив, що Барселона незабаром прожовжить контракт з Ліонелем Мессі.

Mundo Deportivo стверджує, що "синьо-гранатові" готують для Ліонеля контракт, який розрахований до 2023 року.

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У клубі впевнені, що Мессі відпрацює чинну угоду до 2021 року та підпише нову по завершенню поточного сезону. У 2021 році відбудуться вибори президента Барселони і у Каталонії хочуть, щоб аргентинець залишився у команді незважаючи на те, хто стане керівником клубу.

"Блаугранас" мають намір призначити зустріч з Ліонелем та його батьком, на якій обговорять деталі угоди.

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