Нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував ймовірність знову побачити його в Барселоні.

"У мене був вражаючий період в Іспанії, і мені пощастило багато років бути в найкращій команді світу, вигравати все.

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Стати тренером? Я не думаю, що тренерська робота – це те, що мене приваблює. Сьогодні, якби я міг повернутися до Барселони, то не на цій посаді, але ми, очевидно, можемо розглянути можливість співпраці.

Не знаю, чи буду грати ще довго, але хочу продовжувати. Так чи інакше, я завжди буду стежити за Барселоною і залишатися поруч з клубом", – цитує аргентинця L'Équipe.

Нагадаємо, що Ліонеля Мессі напередодні визнали найкращим гравцем світу. Аргентинець отримав восьмий "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі, обігнавши в голосуванні Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе, які посіли друге та третє місця відповідно.

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