"Я хочу розділити цю нагороду зі своїми партнерами по команді, я неймовірно гордий. Це подарунок для всього складу. Також я не можу не відзначити Ерлінга Холанда і Кіліана Мбаппе, вони провели неймовірний рік. Не сумніваюся, що найближчими роками ця нагорода їм підкориться.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2023"

Чемпіонат світу – саме той турнір, перемоги в якому мені так не вистачало. І ми його виграли. Так багато людей хотіли, щоб Аргентина стала чемпіоном світу! Я їм вдячний. Я також вдячний своїй родині за те, що вона допомогла мені досягти цих цілей. Також я хочу присвятити цю нагороду Дієго Марадоні. Сьогодні він мав відсвяткувати свій день народження...

Я ніколи не здавався і пишаюся тим, що не здався і продовжував спроби. Я пишаюся тим, що досяг цього. Ніколи раніше я не проводив стільки часу у відпустці, і, можливо, зараз для мене настав найважчий момент після від'їзду з Європи. Я дуже щасливий в Інтері Маямі. Я насолоджуюся можливістю проводити більше часу з сім'єю", – цитує Мессі Diario Sport.

"Золотий м'яч-2023": онлайн-трансляція церемонії – Мессі забрав головний приз, Холанд і Беллінгем також з трофеями