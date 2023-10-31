Месси не исключает возвращения в Барселону – Лео признался, планирует ли стать тренером после завершения карьеры
Нападающий Интера Майами и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал возможность снова увидеть его в Барселоне.
"У меня был впечатляющий период в Испании, и мне повезло много лет быть в лучшей команде мира, выигрывать все.
"Они выиграют "Золотой мяч" в ближайшее время": Месси назвал двух своих преемников
Стать тренером? Я не думаю, что тренерская работа – это то, что меня привлекает. Сегодня, если бы я мог вернуться в Барселону, то не на этой должности, но мы, очевидно, можем рассмотреть возможность сотрудничества.
Не знаю, буду ли играть еще долго, но хочу продолжать. Так или иначе, я всегда буду следить за Барселоной и оставаться рядом с клубом", – цитирует аргентинца L'Équipe.
Напомним, что Лионеля Месси накануне признали лучшим игроком мира. Аргентинец получил восьмой "Золотой мяч" в своей карьере, обогнав в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, которые заняли второе и третье места соответственно.
"Золотой мяч-2023": онлайн-трансляция церемонии – Месси забрал главный приз, Холанд и Беллингем также с трофеями