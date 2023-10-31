"У меня был впечатляющий период в Испании, и мне повезло много лет быть в лучшей команде мира, выигрывать все.

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Стать тренером? Я не думаю, что тренерская работа – это то, что меня привлекает. Сегодня, если бы я мог вернуться в Барселону, то не на этой должности, но мы, очевидно, можем рассмотреть возможность сотрудничества.

Не знаю, буду ли играть еще долго, но хочу продолжать. Так или иначе, я всегда буду следить за Барселоной и оставаться рядом с клубом", – цитирует аргентинца L'Équipe.

Напомним, что Лионеля Месси накануне признали лучшим игроком мира. Аргентинец получил восьмой "Золотой мяч" в своей карьере, обогнав в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, которые заняли второе и третье места соответственно.

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