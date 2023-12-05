КОНМЕБОЛ оголосив, що розіграш Копа Америка 2024 року відбудеться на 14 стадіонах, розкиданих по 10 різних регіонах США.

Копа Америка 2024 року відбудеться з 20 червня по 14 липня і буде зіграна в 10 штатах, інформує офіційний сайт організації. Матч-відкриття буде зіграно на стадіоні Мерседес-Бенц в Атланті (штат Джорджія), а фінал відбудеться на стадіоні Хард-Рок у Маямі (штат Флорида). Зазначимо, що Інтер Маямі Ліонеля Мессі грає на стадіоні Форт-Лодердейл.

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"Пристрасть до футболу мандруватиме цією великою країною зі сходу на захід і з півночі на південь, приносячи емоції та веселощі сотням тисяч уболівальників на стадіонах і мільйонам інших глядачів у всьому світі", – зазначив президент КОНМЕБОЛ і віце-президент ФІФА Алехандро Домінгес.

Турнір передбачає проведення 32 матчів за участю 16 команд – 10 від КОНМЕБОЛ і 6 від КОНКАКАФ. Чинним переможцем турніру є збірна Аргентини.

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