Два представника КОНКАКАФ хочуть грати з командами Неймара і Ліонеля Мессі.

Збірні США та Канади ведуть переговори з КОНМЕБОЛ щодо своєї участі в Копа Амеріка 2024 року. Про це повідомляє телеканал FOX Sports.

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У той же час американський футбольний коментатор Максиміліано Бретос повідомляє у своєму Твіттері про те, що турнір 2024 року може відбутися у США.

Нагадаємо, що КОНМЕБОЛ останніми роками часто запрошує збірні з інших конфедерацій для підвищення конкурентоспроможності турніру. Так, на Копа Амеріка вже встигли виступити команди Мексики та Катару.

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