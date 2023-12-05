КОНМЕБОЛ объявил, что розыгрыш Копа Америка 2024 года состоится на 14 стадионах, разбросанных по 10 различным регионам США.

Копа Америка 2024 года пройдёт с 20 июня по 14 июля и будет сыграна в 10 штатах, информирует официальный сайт организации. Матч-открытие будет сыгран на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте (штат Джорджия), а финал состоится на стадионе Хард-Рок в Майами (штат Флорида). Отметим, что Интер Майами Лионеля Месси играет на стадионе Форт-Лодердейл.

США и Канада хотят сыграть на Копа Америка 2024 года

"Страсть к футболу будет путешествовать по этой великой стране с востока на запад и с севера на юг, принося эмоции и веселье сотням тысяч болельщиков на стадионах и миллионам других зрителей по всему миру", – отметил президент КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА Алехандро Домингес.

Турнир предполагает проведение 32 матчей с участием 16 команд – 10 от КОНМЕБОЛ и 6 от КОНКАКАФ. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Первые соперники для чемпиона Украины – 12 команд из летних лиг уже вышли в ЛЧ-2024/25