Всі літні європейські чемпіонати завершилися та делегували в наступну Лігу чемпіонів свої команди.

12 ліг УЄФА через погодні умови розігрують сезон за системою весна-осінь. На початку грудня всі ці першості фінішували та офіційно визначили своїх представників у єврокубках наступного сезону. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про чемпіонів, які гратимуть в Лізі чемпіонів-2024/25.

Ліга чемпіонів змінює формат, але поки що до цього далеко. Всі 12 команд з літніх ліг розпочнуть боротьбу у кваліфікації. Там хтось з них може стати на шляху чемпіона України, який стартує в плей-офф раунді відбору (є варіант, за яким Шахтар у статусі чемпіона УПЛ отримає пряму путівку в груповий етап).

Чемпіоном Норвегії став заполярний Буде-Глімт (2-й раунд кваліфікації ЛЧ), який встиг наробити галасу в Європі. Цікаво, що до 1972 року північні клуби не пускали в елітний норвезький дивізіон, а тепер Буде-Глімт домінує, а Тромсе з третього місця виходить в Лігу конференцій. Віцечемпіон – Бранн.

Чемпіонат Швеції подарував драматичну розв'язку. Мальме (2-й раунд кваліфікації ЛЧ) в останньому турі в очному матчі обіграв Ельфсборг внаслідок пенальті, зрівнявся з конкурентом за очками та взяв титул завдяки кращій різниці голів. Хаккен з бронзовими медалями йде в Лігу конференцій.

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У Фінляндії титул взяв незмінний чемпіон ГІК (1-й раунд кваліфікації ЛЧ). ГІК в останньому поєдинку програв головному супернику КуПС, але різниці забитих/пропущених вистачило, щоб підняти над головою трофей. Ілвес і ВПС також вибороли путівки в єврокубки.

В Естонії чемпіоном знову стала Флора (1-й раунд кваліфікації ЛЧ), а інші столичні клуби – Левадія та Калев – гратимуть в Лізі конференцій.

У Латвії РФШ (1-й раунд кваліфікації ЛЧ) виграв чемпіонські перегони в Риги на одне очко. Інші єврокубкові місця посіли Ауда та Вальмієра.

Чемпіонами Литви у складі Паневежиса (1-й раунд кваліфікації ЛЧ) стали українці Артем Щедрий та Роман Мірошник. Жальгіріс і Шяуляй вийшли в ЛК, а Кубок Литви виграв Трансінвест, який заснований лише два роки тому та грає не в елітному дивізіоні.

У Білорусі був великий скандал з договірними матчами, а титул взяло мінське Динамо (1-й раунд кваліфікації ЛЧ). Однак нас це мало цікавить, адже білоруський футбол взагалі мав би бути відсторонений через допомогу злочинного режиму Лукашенка російським окупантам.

Артем Бєсєдін і Євген Макаренко привели Ордабаси (1-й раунд кваліфікації ЛЧ) до першого чемпіонства у Казахстані. Євген Шахов з Тоболом вийшов у Європу після перемоги в кубку, а останні єврокубкові путівки забрали Астана та Актобе.

Динамо Батумі (1-й раунд кваліфікації ЛЧ) під керівництвом Андрія Демченка та з допомогою Георгія Цітаішвілі виграв чемпіонат Грузії. Динамо Тбілісі та Торпедо Кутаїсі гратимуть в Лізі конференцій.

В Ісландії золотий дубль взяв Вікінгур (1-й раунд кваліфікації ЛЧ), а чемпіоном Фарер став Клаксвік (1-й раунд кваліфікації ЛЧ).

В Ірландії чемпіонський титул захистили Шемрок Роверс (1-й раунд кваліфікації ЛЧ), а Сент-Патрікс Атлетік, Деррі Сіті та Шелбурн вийшли в Лігу конференцій.