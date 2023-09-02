Ліонель Мессі погодився виступати у Північній Америці виключно на своїх умовах.

Новачок Інтер Маямі спровокував скандал, коли відмовився спілкуватися з пресою після свого дебюту в МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллз. Правила ліги передбачають, що гравці повинні регулярно давати публічні коментарі.

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Поведінка Мессі обурила журналістів, які зажадали пояснень від МЛС. Втім, представник чемпіонату запевнив, що 36-річний чемпіон світу не порушував жодних домовленостей щодо спілкування зі ЗМІ.

Насправді ж ситуація значно простіша, інформує The Athletic. Мессі заздалегідь повідомив Інтер Маямі та МЛС, що хоче контактувати з пресою виключно за своїм бажанням. Американці ввічливо прийняли усі вимоги Лео, щоб суперзірка погодився приїхати і почувався якомога комфортніше.

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