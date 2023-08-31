МЛС-2023

Інтер Маямі – Нешвілл – 0:0

Екс-форвард Карпат і Шахтаря розірвав контракт з іспанським клубом

У черговому матчі чемпіонату МЛС Інтер Маямі на своєму полі розійшовся миром з Нешвіллом. Український захисник Сергій Кривцов знову пропускав матч, натомість з перших хвилин вийшов Ліонель Мессі. Саме він мав виводити "чапель" вперед в середині таймі після виходу сам на сам, але в останню мить захисники не дозволили йому пробити.

По перерві його удар зі штрафного прийшовся в руки голкіперу. Обидві команди були дуже близькими до того аби забити, але бездоганно діяли воротарі. Зрештою, Нешвіллу таки вдалось розписатись у воротах суперника, але арбітр зафіксував офсайд. Наприкінці зустрічі м'яч влучив у руку гравцю маямців і арбітр довго вивчав епізод – VAR переконав не призначати пенальті. Вже у доданий час Ліонель здійснив свій фірмовий прохід правим флангом у штрафний, але на шляху м'яча знову виріс голкіпер. Як наслідок, нічия, яка залишила Інтер на передостанній сходинці турнірної таблиці Східної конференції.

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