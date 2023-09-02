Лионель Месси согласился выступать в Северной Америке только на своих условиях.

Новичок Интер Майами спровоцировал скандал, когда отказался общаться с прессой после своего дебюта в МЛС против Нью-Йорк Ред Буллз. Правила лиги подразумевают, что игроки должны регулярно давать публичные комментарии.

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Поведение Месси возмутило журналистов, потребовавших объяснений от МЛС. Впрочем, представитель чемпионата заверил, что 36-летний чемпион мира не нарушал никаких договоренностей об общении со СМИ.

На самом же деле ситуация гораздо проще, информирует The Athletic. Месси заранее сообщил Интер Майами и МЛС, что хочет контактировать с прессой исключительно по своему желанию. Американцы вежливо приняли все требования Лео, чтобы суперзвезда согласился приехать и чувствовал себя как можно комфортнее.

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