Три клуби будуть готові врятувати португальця з безнадійного полону на Олл Траффорд, стверджує The Sun.

Роналду дратує англійських гравців МЮ – роздягальня під загрозою розколу

ПСЖ не проти зібрати галактичний дует Роналду-Мессі, а чемпіонат Франції не змушує ветеранів викладатися у кожному матчі. Жозе Моурінью давно мріє відновити співпрацю часів мадридського Реала – власники Роми охоче підтримають "Особливого" фінансами (з результатами поки проблеми). Дещо несподівано у списку фігурує Баварія. Німецький гігант зазвичай не бере участь у "погонях за блиском", але можливий прихід Роналду дасть величезний поштовх комерційній привабливості клубу.

Нагадаємо, контракт Кріша з МЮ розрахований до літа 2023 року. У поточному сезоні форвард провів 28 матчів, в яких відзначився 15 голами та 3 асистами.

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