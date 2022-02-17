Месси, Моуринью или неожиданная Бавария – Роналду будет иметь три варианта побега из МЮ
Криштиану Роналду может решиться на отчаянный шаг ради красивого завершения карьеры.
Три клуба будут готовы спасти португальца из безнадежного плена на Олл Траффорд, утверждает The Sun.
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ПСЖ не прочь собрать галактический дуэт Роналду-Месси, а чемпионат Франции не заставляет ветеранов выкладываться в каждом матче. Жозе Моуринью давно мечтает возобновить сотрудничество времен мадридского Реала – владельцы Ромы охотно поддержат "Особенного" финансами (с результатами пока проблемы). Несколько неожиданно в списке фигурирует Бавария. Немецкий гигант обычно не участвует в "погонях за блеском", но возможный приход Роналду даст огромный толчок коммерческой привлекательности клуба.
Напомним, контракт Криша с МЮ рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, в которых отличился 15 голами и 3 ассистами.
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