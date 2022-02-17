Три клуба будут готовы спасти португальца из безнадежного плена на Олл Траффорд, утверждает The Sun.

Роналду раздражает английских игроков МЮ – раздевалка под угрозой раскола

ПСЖ не прочь собрать галактический дуэт Роналду-Месси, а чемпионат Франции не заставляет ветеранов выкладываться в каждом матче. Жозе Моуринью давно мечтает возобновить сотрудничество времен мадридского Реала – владельцы Ромы охотно поддержат "Особенного" финансами (с результатами пока проблемы). Несколько неожиданно в списке фигурирует Бавария. Немецкий гигант обычно не участвует в "погонях за блеском", но возможный приход Роналду даст огромный толчок коммерческой привлекательности клуба.

Напомним, контракт Криша с МЮ рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, в которых отличился 15 голами и 3 ассистами.

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