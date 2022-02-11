Мессі міг спровокувати скандал через презентацію нової форми ПСЖ – фотограф вміло врятував ситуацію
Ліонель Мессі відіграв важливу роль у презентації форми парижан від Nike, хоч сам є обличчям Adidas. Конфлікту інтересів все ж вдалось уникнути.
Напередодні столичний французький гранд представив нове екіпірування. Мбаппе, Мессі та інші зірки взяли участь у презентації. Та саме на Лео було звернуто найбільше уваги.
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На усіх фото не видно взуття аргентинця. Річ у тім, що він має спонсорський контракт з Adidas, а форму розробляла Nike. Щоб бутси прямого конкурента не потрапили в кадр, фотографи були змушені проявляти винахідливість, інформує The Sun.
На деяких зображеннях біля ніг Мессі є сірий квадрат із написом "Jordan Paris Saint-Germain Spring 22". На іншому можна побачити, як Мбаппе, сидячи на підлозі, витягнутою ногою закриває бутси свого партнера.
Зауважимо, у 14 років Ліонель підписав контракт з Nike, але в 2006-му Adidas переплюнув пропозицію і сторони поставили свої підписи під угодою про співпрацю, яка триває і до сьогодні.
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