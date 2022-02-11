Лионель Месси сыграл немаловажную роль в презентации формы парижан от Nike, хотя сам является лицом Adidas. Конфликта интересов все же удалось избежать.

Накануне столичный французский гранд представил новую экипировку. Мбаппе, Месси и другие звезды приняли участие в презентации. Но именно на Лео было обращено больше всего внимания.

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На всех фото не видно обуви аргентинца. Дело в том, что у него есть спонсорский контракт с Adidas, а форму разрабатывала Nike. Чтобы бутсы прямого конкурента не попали в кадр, фотографы были вынуждены проявлять изобретательность, информирует The Sun.

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На некоторых изображениях у ног Месси есть серый квадрат с надписью "Jordan Paris Saint-Germain Spring 22". На другом можно увидеть, как Мбаппе, сидя на полу, вытянутой ногой закрывает бутсы своего партнера.

Заметим, в 14 лет Лионель подписал контракт с Nike, но в 2006-м Adidas переплюнул предложение и стороны поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве, которое продолжается и по сей день.

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