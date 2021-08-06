У боротьбу за 34-річного аргентинця реально можуть втрутитись всього 4 претендентів, повідомляє The Athletic. Це два Манчестери, Челсі і ПСЖ.

Неймар і Рамос почали "залицятися" до Мессі – аргентинця вже переодягають у форму ПСЖ

Відносно "сухими" з коронавірусної кризи вийшли лише гранди АПЛ і ПСЖ, який підписує зірок пачками. Втім, навіть тут є нюанси. Манчестер Сіті здійснив рекордний трансфер Гріліша і продовжує полювання на Кейна, а Юнайтед інвестував у Санчо і Варана. Челсі поки "мовчить" на ринку, проте останнім часом лондонців активно пов'язують з коштовними трансферами Лукаку і Кунде. Найбільш реальним варіантом виглядає ПСЖ, у якого більшість новачків – вільні агенти. Катарські власники клубу готові виписати чималий чек, щоб запросити ще й Мессі.

Лео міг би мати більше альтернатив, якби раніше попрощався з Барселоною. До кінця трансферного вікна залишилося менше місяця, і більшість клубів вже виконали свої плани на міжсезоння. Зокрема, Ліверпуль і Баварія цього літа були налаштовані на економ-режим, а Ювентус не може дозволити собі одночасне утримання Мессі та Роналду.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині