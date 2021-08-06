ПСЖ виглядає одним з фаворитів на підписання Ліонеля Мессі, який сенсаційно покинув Барселону.

Зірки паризького клубу Серхіо Рамос та Неймар почали активну роботу у соцмережах, яку сприймають як "залицяння" до аргентинця.

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Екс-капітан Реала підписався на Мессі в Instagram відразу після офіційного оголошення про відхід з Барселони. Не відстає і Неймар. Бразилець лайкнув публікацію TNT Sports Brasil, яке вже встигло "переодягнути" Мессі у форму ПСЖ. На картинці Лео обіймається з Неймаром.

Нагадаємо, вчора Барселона офіційно підтвердила, що не може продовжити контракт з Мессі. Формально 34-річний нападник отримав статус вільного агента ще 1 липня.

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