В борьбу за 34-летнего аргентинца реально могут вмешаться всего 4 претендента, сообщает The Athletic. Это два Манчестера, Челси и ПСЖ.

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Относительно "сухими" из коронавирусного кризиса вышли только гранды АПЛ и ПСЖ, который подписывает звезд пачками. Впрочем, даже здесь есть нюансы. Манчестер Сити совершил рекордный трансфер Грилиша и продолжает охоту на Кейна, а Юнайтед инвестировал в Санчо и Варана. Челси пока "молчит" на рынке, однако в последнее время лондонцев активно связывают с дорогими трансферами Лукаку и Кунде. Наиболее реальным вариантом выглядит ПСЖ, у которого большинство новичков – свободные агенты. Катарские владельцы клуба готовы выписать большой чек, чтобы пригласить еще и Месси.

Лео мог бы иметь больше альтернатив, если бы раньше попрощался с Барселоной. До конца трансферного окна осталось меньше месяца, и большинство клубов уже выполнили свои планы на межсезонье. В частности, Ливерпуль и Бавария этим летом были настроены на эконом-режим, а Ювентус не может позволить себе одновременное содержание Месси и Роналду.

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