Фінансовий звіт клубу виявився гіршим, ніж очікував штаб нового президента, повідомляє Marca з посиланням Esport3.

Барселона та Ювентус обговорюють обмін зірковими форвардами

Лише за сезон 2020/21 прогнозуються збитки на 350 млн євро. Щоправда, в цю суму вже закладена зарплатня Мессі після потенційного підписання нового контракту і коштовний трансфер. Наступна кампанія також не обіцяє прориву у фінансовому питанні. За найкращим сценарієм Барселона стане прибутковою лише із сезону 2022/23. Відтак Лапорта змушений дуже обережно поводитися на трансферному ринку, "вербуючи" вільних агентів або перспективну молодь.

Нагадаємо, з Барселоною пов'язують таких гравців, як Агуеро, Депай, Вейналдум, Ерік Гарсія – всіх іх влітку можна буде забрати безкоштовно.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі