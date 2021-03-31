Месси и топ-трансфер обрекают Барселону на сотни миллионов долгов – сумма стала неожиданностью даже для Лапорты
Перестройка Барселоны под крылом Жоана Лапорты будет чрезвычайно сложной.
Финансовый отчет клуба оказался хуже, чем ожидал штаб нового президента, сообщает Marca со ссылкой Esport3.
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Только за сезон 2020/21 прогнозируются убытки на 350 млн евро. Правда, в эту сумму уже заложена зарплата Месси после потенциального подписания нового контракта и дорогой трансфер. Следующая кампания также не сулит прорыва в финансовом вопросе. По лучшему сценарию Барселона станет прибыльной только с сезона 2022/23. Поэтому Лапорта вынужден очень аккуратно вести себя на трансферном рынке, "вербуя" свободных агентов или перспективную молодежь.
Напомним, с Барселоной связывают таких игроков, как Агуэро, Депай, Вейналдум, Эрик Гарсия – всех их летом можно будет забрать бесплатно.
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