Финансовый отчет клуба оказался хуже, чем ожидал штаб нового президента, сообщает Marca со ссылкой Esport3.

Барселона и Ювентус обсуждают обмен звездными форвардами

Только за сезон 2020/21 прогнозируются убытки на 350 млн евро. Правда, в эту сумму уже заложена зарплата Месси после потенциального подписания нового контракта и дорогой трансфер. Следующая кампания также не сулит прорыва в финансовом вопросе. По лучшему сценарию Барселона станет прибыльной только с сезона 2022/23. Поэтому Лапорта вынужден очень аккуратно вести себя на трансферном рынке, "вербуя" свободных агентов или перспективную молодежь.

Напомним, с Барселоной связывают таких игроков, как Агуэро, Депай, Вейналдум, Эрик Гарсия – всех их летом можно будет забрать бесплатно.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси