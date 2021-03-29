Барселона не може собі дозволити здійснювати дорогі трансфери. Ювентус може допомогти вийти із ситуації.

Рік тому ці клуби здійснили обмін за участю Міралема П'яніча і Артура Мело. Майбутнім літом ситуація може повторитися, але цього разу фігурантами стануть форварди, стверджує Tuttosport.

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За інформацією видання, Ювентус готовий відправити у столицю Каталонії нападника збірної Аргентини Пауло Дибалу, а у зворотному напрямку чекає на форварда чинних чемпіонів світу Усмана Дембеле.

Варто зауважити, що Дибала (3 голи у 15 матчах за клуб в цьому сезоні) поки не продовжив контракт з Ювентусом, який розрахований до літа 2022 року. Аналогічний термін договору з Барселоною має Дембеле (7 голів за 27 матчів).

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