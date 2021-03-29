Барселона та Ювентус обговорюють обмін зірковими форвардами
Барселона не може собі дозволити здійснювати дорогі трансфери. Ювентус може допомогти вийти із ситуації.
Рік тому ці клуби здійснили обмін за участю Міралема П'яніча і Артура Мело. Майбутнім літом ситуація може повторитися, але цього разу фігурантами стануть форварди, стверджує Tuttosport.
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За інформацією видання, Ювентус готовий відправити у столицю Каталонії нападника збірної Аргентини Пауло Дибалу, а у зворотному напрямку чекає на форварда чинних чемпіонів світу Усмана Дембеле.
Варто зауважити, що Дибала (3 голи у 15 матчах за клуб в цьому сезоні) поки не продовжив контракт з Ювентусом, який розрахований до літа 2022 року. Аналогічний термін договору з Барселоною має Дембеле (7 голів за 27 матчів).
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