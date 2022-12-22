Керівництво ПСЖ боїться реакції як французьких уболівальників, так і Кіліана Мбаппе.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі висловив бажання привезти кубок світу на домашній стадіон своєї клубної команди. Про це інформує Goal.com.

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Повідомляється, що Мессі попросив босів ПСЖ дозволити йому показати виграний трофей на Парк де Пренс. Відповіді аргентинець поки що не дочекався – керівники ПСЖ бояться, що переможений у фіналі ЧС-2022 партнер Мессі по команді Кіліан Мбаппе не зрозуміє цей жест.

Також відкритим залишається питання реакції французьких уболівальників, які вболівали у фіналі за свою національну команду.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2022 Аргентина здолала Францію у серії післяматчевих пенальті.

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