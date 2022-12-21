ПСЖ має намір продовжити контракт із Ліонелем Мессі, який розрахований до літа 2023 року.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі не змінить клуб, інформує Mundo Deportivo. За інформацією джерела, найкращий футболіст ЧС-2022 хоче пограти на топ-рівні ще два роки. Тому ймовірність того, що Мессі залишиться в Парижі, становить 90%.

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Керівництво ПСЖ хоче скористатися бажанням Мессі продовжити виступати у складі парижан і укласти з аргентинцем новий контракт. Повідомляється, що у ПСЖ хотіли б бачити Мессі у статусі посла клубу.

Чинний контракт Мессі із ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

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