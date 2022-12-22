Руководство ПСЖ боится реакции как французских болельщиков, так и Килиана Мбаппе.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выразил желание привезти кубок мира на домашний стадион своей клубной команды. Об этом информирует Goal.com.

Месси останется в ПСЖ с вероятностью в 90%, – источник

Сообщается, что Месси попросил боссов ПСЖ позволить ему показать выигранный трофей на Парк де Пренс. Ответа аргентинец пока что не дождался – руководители ПСЖ боятся, что побеждённый в финале ЧМ-2022 партнёр Месси по команде Килиан Мбаппе не поймёт этот жест.

Также открытым остаётся вопрос реакции французских болельщиков, которые болели в финале за свою национальную команду.

Напомним, что в финале ЧМ-2022 Аргентина одолела Францию в серии послематчевых пенальти.

Месси едва не пострадал, игроков эвакуировали вертолетом – Аргентина безумно отпраздновала победу на ЧМ-2022