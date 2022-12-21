У Буенос-Айресі відбувся парад, присвячений перемозі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022. Не обійшлося без інцидентів.

Кілька футболістів, включно із Ліонелем Мессі, ледь не отримали травми. Вони залізли на виступ автобуса і не одразу помітили кабель на своєму шляху. Лише в останній момент гравці встигли пригнутися і уникли неприємностей. Звісно, якщо не враховувати втрату кепки Леандро Паредеса, яка впала з голови футболіста і полетіла вниз.

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Все закінчилося тим, що команда не змогла завершити чемпіонський парад. З міркувань безпеки гравців та персонал збірної евакуювали гелікоптером, позаяк на вулицях аргентинської столиці зібралося надто багато людей. Працівники спецслужб наполягли на достроковому завершенні церемонії, адже автобус просто не міг рушити з місця.

Нагадаємо, Аргентина втретє у своїй історії стала чемпіоном світу. У фіналі ЧС-2022 Ліонель Мессі та Ко обіграли Францію (3:3, 4:2 в серії пенальті).

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¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022