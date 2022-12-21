Мессі ледь не постраждав, гравців евакуювали гелікоптером – Аргентина божевільно відсвяткувала перемогу на ЧС-2022
У Буенос-Айресі відбувся парад, присвячений перемозі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022. Не обійшлося без інцидентів.
Кілька футболістів, включно із Ліонелем Мессі, ледь не отримали травми. Вони залізли на виступ автобуса і не одразу помітили кабель на своєму шляху. Лише в останній момент гравці встигли пригнутися і уникли неприємностей. Звісно, якщо не враховувати втрату кепки Леандро Паредеса, яка впала з голови футболіста і полетіла вниз.
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Все закінчилося тим, що команда не змогла завершити чемпіонський парад. З міркувань безпеки гравців та персонал збірної евакуювали гелікоптером, позаяк на вулицях аргентинської столиці зібралося надто багато людей. Працівники спецслужб наполягли на достроковому завершенні церемонії, адже автобус просто не міг рушити з місця.
Нагадаємо, Аргентина втретє у своїй історії стала чемпіоном світу. У фіналі ЧС-2022 Ліонель Мессі та Ко обіграли Францію (3:3, 4:2 в серії пенальті).
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