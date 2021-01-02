Нападник іспанської Барселони Ліонель Мессі повернувся до командних тренувань після міні-відпустки на батьківщині.

"Рік новий, Мессі – той же", – відрапортував із відео офіційний твіттер "блаугранас".

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Мессі на тренуванні накрутив трьох партнерів по команді й лівою поклав м'яч у дальній кут воріт. Раніше зірка повернувся в Барселону після аргентинських канікул. Додатковий відпочинок для лідера Барселони санкціонував керманич каталонців Рональд Куман. Аргентинець пропустив матч із Ейбаром, у якому "блаугранас" втратили очки (1:1).

До слова, перший матч 2021-го Барселона проведуть у неділю, 3 січня. Суперником Мессі та компанії на виїзді стане Уеска.

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