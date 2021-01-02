Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси вернулся к командным тренировкам после мини-отпуска на родине.

"Год новый, Месси – прежний", – отрапортовал с видео официальный твиттер "блаугранас".

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Месси на тренировке накрутил трех партнеров по команде и левой уложил мяч в дальний угол ворот. Ранее звезда вернулся в Барселону после аргентинских каникул. Дополнительный отдых для лидера Барселоны санкционировал наставник каталонцев Рональд Куман. Аргентинец пропустил матч с Эйбаром, в котором "блаугранас" потеряли очки (1:1).

К слову, первый матч 2021-го Барселона проведут в воскресенье, 3 января. Соперником Месси и компании на выезде станет Уэска.

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