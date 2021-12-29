Мессі повернувся в Барселону після аргентинських канікул та одразу вирушив на Камп Ноу
22:49 - Читать на русском
Форвард Барселони Ліонель Мессі вирішив підтримати своїх партнерів у поєдинку з Ейбаром.
Кіке Гарсія 58’
58’ Кіке Гарсія
Ліонель Мессі разом із сім'єю повернувся з Аргентини, де перебував під час різдвяних канікул.
Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів
За декілька годин після прильоту в аеропорт Барселони зіркового нападника помітили на трибунах Камп Ноу, де каталонці приймали Ейбар в рамках 16-го туру Ла Ліги. Раніше наставник "блаугранас" Рональд Куман повідомляв, що Ліонель отримав додатково кілька днів відпочинку.
Без Мессі Барсі не вдалось переграти суперника – 1:1.
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