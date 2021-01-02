Колишній наставник ПСЖ Томас Тухель може досить швидко знайти роботу в європейському топ-клубі.

Тухель потрапив до списку кандидатів на тренерське крісло Барселони за версією одного з кандидатів у президенти клубу, інформує журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

ПСЖ офіційно оголосив про відставку Тухеля

Раніше повідомлялось, що німецький фахівець може продовжити тренерську кар'єру в АПЛ, а ймовірними новими клубами є Челсі, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Нагадаємо, ПСЖ звільнив Тухеля наприкінці 2020 року. Ймовірними причинами припинення співпраці Тухеля з ПСЖ медіа називають непрості відносини німця з керівництвом парижан та погіршені стосунки у роздягальні після матчу ЛЧ з Башакшехіром. Головним претендентом на місце Томаса називають Маурісіо Почеттіно.

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