Барселона може призначити Тухеля замість Кумана – доля нідерландця залежить від президентських виборів
Колишній наставник ПСЖ Томас Тухель може досить швидко знайти роботу в європейському топ-клубі.
Тухель потрапив до списку кандидатів на тренерське крісло Барселони за версією одного з кандидатів у президенти клубу, інформує журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.
ПСЖ офіційно оголосив про відставку Тухеля
Раніше повідомлялось, що німецький фахівець може продовжити тренерську кар'єру в АПЛ, а ймовірними новими клубами є Челсі, Манчестер Юнайтед та Арсенал.
Нагадаємо, ПСЖ звільнив Тухеля наприкінці 2020 року. Ймовірними причинами припинення співпраці Тухеля з ПСЖ медіа називають непрості відносини німця з керівництвом парижан та погіршені стосунки у роздягальні після матчу ЛЧ з Башакшехіром. Головним претендентом на місце Томаса називають Маурісіо Почеттіно.
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