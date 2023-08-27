Інтер Маямі на виїзді здолав Нью-Йорк Ред Буллз (2:0). Читайте звіт про поєдинок та дивіться відео голів на "Футбол 24".

МЛС-2023

Нью-Йорк Ред Буллз – Інтер Маямі – 0:2

Голи: Гомес, 37, Мессі, 89

Ефект Мессі: Інтер Маямі отримав запрошення на престижний турнір

Після тривалої перерви, зумовленої проведенням Кубка ліг (переможцем якого став Інтер Маямі), продовжився чемпіонат МЛС. Невдаха Східної конференції приїхав у гості до Нью-Йорк Ред Буллз і здобув впевнену перемогу. Херардо Мартіно вирішив здивувати суперника і залишив Ліонеля Мессі у запасі (поєдинок, до слова, транслювали навіть на Таймс Сквер), а Сергій Кривцов взагалі не потрапив у заявку.

Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму – Гомес зумів добити сферу у сітку після тривалого розіграшу стандарту. Варто зазначити, що за мить до цього Інтер мав пропускати – Фернандес дивом не влучив у порожні ворота.

На 60-й хвилині на полі з'явився Мессі, вперше зігравши в МЛС. Дебют видався на славу: на останній хвилині аргентинець зумів відзначитися голом, поставивши масну крапку у матчі. Таким чином, Інтер Маямі зміг перервати 11-матчеву безвиграшну серію в МЛС і покинути останню сходинку турнірної таблиці свого дивізіону.

Мессі вперше не забив за Інтер Маямі, але оформив 2 асисти – аргентинець і Кривцов зіграють у фіналі Кубка США