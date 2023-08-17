З переходом аргентинця увага до клубу Бекхема зростає з кожним днем. Лео Мессі допоміг команді вийти у фінал Кубка ліг, де Інтер Маямі зіграє проти Нешвілла. В наступному сезоні клуб із Флориди може взяти участь ще в одному турнірі.

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Як повідомляє Bolavip, є ймовірність, що Мессі разом з Інтер Маямі зіграють в Кубку Лібертадорес. Запрошення надіслав президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапіа на прохання КОНМЕБОЛ. Зазвичай у Кубку Лібертадорес беруть участь лише команди південноамериканського континенту. Тож клуб із Флориди може стати першою американською командою, яка зіграє на турнірі.

Нагадаємо, що Лео Мессі приєднався до Інтер Маямі влітку поточного року. В шести матчах аргентинець забив дев'ять голів і оформив один асист.

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