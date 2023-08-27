Интер Майами на выезде одолел Нью-Йорк Ред Буллз (2:0). Читайте отчет о поединке и смотрите видео голов на "Футбол 24".

МЛС-2023

Нью-Йорк Ред Буллз – Интер Майами – 0:2

Голы: Гомес, 37, Месси, 89

Эффект Месси: Интер Майами получил приглашение на престижный турнир

После длительного перерыва, обусловленного проведением Кубка лиг (победителем которого стал Интер Майами), продолжился чемпионат МЛС. Неудачник Восточной конференции приехал в гости к Нью-Йорк Ред Буллз и одержал уверенную победу. Херардо Мартино решил удивить соперника и оставил Лионеля Месси в запасе (поединок, к слову, транслировали даже на Таймс Сквер), а Сергей Кривцов вообще не попал в заявку.

Гости вышли вперед в конце первого тайма – Гомес сумел добить сферу в сетку после длительного розыгрыша стандарта. Стоит отметить, что за мгновение до этого Интер должен был пропускать – Фернандес чудом не попал в пустые ворота.

На 60-й минуте на поле появился Месси, впервые сыграв в МЛС. Дебют выдался на славу: на последней минуте аргентинец сумел отметиться голом, поставив жирную точку в матче. Таким образом, Интер Майами смог прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы своего дивизиона.

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