У матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із дортмундською Борусією (2:0) півзахисник ПСЖ оформив гольову передачу на Ашрафа Хакімі та був визнаний найкращим гравцем зустрічі. L'Equipe поставив португальцю високу оцінку у вигляді 8 балів, а читачі видання – 7,3.

Ефектний гол Хакімі у відеоогляді матчу ПСЖ – Борусія Д – 2:0

Повідомляється, що екс-нападник ПСЖ Ліонель Мессі не надто шанував Вітінью в минулому сезоні. Аргентинець "аб'юзив" півзахисника – зокрема джерело наводить таку фразу, сказану Мессі на адресу Вітіньї: "Ти не тільки заслабкий, але ще й робиш мені боляче". Найімовірніше, ці слова аргентинець вимовив після підкату або невдалої спроби відбору м'яча з боку Вітіньї на тренуванні.

Проте зараз португалець – один із головних героїв паризької команди.

Аб'юз – це стосунки, у яких партнер порушує особисті кордони іншої людини, принижує, допускає жорстокість у спілкуванні та діях з метою придушення волі жертви.

ПСЖ спокійно переграв Борусію Д в Лізі чемпіонів – Хакімі розіграв магічну комбінацію та прибив колишніх партнерів