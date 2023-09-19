Групу F після жеребкування охрестили "квартетом смерті" – 4 представники топ-чемпіонатів. Мілан і Ньюкасл розписали нічию в ранньому матчі, після чого ПСЖ і Борусія зустрілися на Парк де Пренс.

Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів

Господарям не вдалося з перших хвилин захопити ініціативу. Дортмунд грав на рівних і навіть створив гольовий момент зусиллями Малена. Але з часом парижани почали підтискати суперника.

Двічі перспективно пробив Вітінья – один з ударів прийняла стійка. Постійно опинявся на ударних позиціях Дембеле. Як не дивно, у ПСЖ краще працювали швидкі атаки, а затяжні перепасовки були стерильними.

Оборона Борусії порвалася вже в другому таймі. Мбаппе відкрив рахунок з пенальті – 11-метровий призначили за гру рукою від Зюле. Хакімі та Вітінья розіграли шикарну комбінацію, і Ашраф забив колишній команді.

За такого рахунку Борусія мусила атакувати. Гості на удачу били з-за меж штрафного. Байно-Гіттенс наблизився до гола, влучивши у каркас. Фюлькруг міг забивати після кутових.

ПСЖ отримав комфортний сценарій для контратак і був ближчим до третього забитого, ніж до першого пропущеного. Фінальний свисток зафіксував перемогу Парижа, який очолив групу.