В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (2:0) полузащитник ПСЖ оформил голевую передачу на Ашрафа Хакими и был признан лучшим игроком встречи. L'Equipe поставил португальцу высокую оценку в виде 8 баллов, а читатели издания – 7,3.

Эффектный гол Хакими в видеообзоре матча ПСЖ – Боруссия Д – 2:0

Сообщается, что экс-нападающий ПСЖ Лионель Месси не сильно жаловал Витинью в прошлом сезоне. Аргентинец "абьюзил" полузащитника – в частности источник приводит следующую фразу, сказанную Месси в адрес Витиньи: "Ты не только слаб, но ещё и делаешь мне больно". Вероятнее всего, эти слова были произнесены аргентинцем после подката или неудачной попытки отбора мяча со стороны Витиньи на тренировке.

Тем не менее, сейчас португалец – один из главных героев парижской команды.

Абьюз – это отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы.

ПСЖ спокойно обыграл Борусию Д в Лиге чемпионов – Хакими разыграл магическую комбинацию и прибил бывших партнеров