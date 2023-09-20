Ефектний гол Хакімі у відеоогляді матчі ПСЖ – Борусія Д – 2:0
10:22 - Читать на русском
ПСЖ без проблем впорався з Борусією Д у першому турі Ліги чемпіонів 2023/24.
завершено
В першому раунді групового етапу парижани приймали дортмундців. Французам вдалося забити лише на початку другого тайму. Мбаппе не промахнувся з пенальті. Крапку в матчі поставив Хакімі, який класно увірвався в штрафну, обіграв захисника і відправив м'яч у сітку.
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Після першого туру ПСЖ має три бали, Мілан та Ньюкасл по одному, а Борусія Д розташувалась на останньому місці групи F без очок. В наступному турі парижани зіграють проти "сорок", а дортмундці з "россонері".
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