В першому раунді групового етапу парижани приймали дортмундців. Французам вдалося забити лише на початку другого тайму. Мбаппе не промахнувся з пенальті. Крапку в матчі поставив Хакімі, який класно увірвався в штрафну, обіграв захисника і відправив м'яч у сітку.

ПСЖ спокійно переграв Борусію Д в Лізі чемпіонів – Хакімі розіграв магічну комбінацію та прибив колишніх партнерів

Після першого туру ПСЖ має три бали, Мілан та Ньюкасл по одному, а Борусія Д розташувалась на останньому місці групи F без очок. В наступному турі парижани зіграють проти "сорок", а дортмундці з "россонері".