Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Борусія М – Баварія – 5:0

Голи: Коне, 2, Бенсебайні, 15, 21 (пен), Емболо, 51, 58

Баварія прекрасно розпочала сезон, а Борусія М навпаки застрягла в середині таблиці Бундесліги. Однак очні зустрічі команд часто дарують інтригу. Глабах вдома не програвав мюнхенцям понад два роки. Сьогодні команди виставили оптимальні склади, не зважаючи на ранню стадію Кубка Німеччини.

Стартовий шок від Гладбаха

Команда Аді Хюттера має одну особливість – прекрасно грає з топ-суперниками, але ніяка проти аутсайдерів. Причина в сильних і слабких сторонах. Борусія має шикарний високий пресинг, бере інтенсивністю в перехідних фазах і вміло використовує простір для швидких контратак. Ідеальний набір якостей для матчу з Баварією. Тут "жеребцям" не доводиться проходити статичну оборону.

Борусія з перших секунд увімкнула високий пресинг і змусила мюнхенців помилятися. Господарі запресингували лівий фланг суперника, перехопили м'яч і відразу забили. Швидкий гол на рахунку Коне. Гладбах знайшов слабке місце між Девісом і Ернандесом і туди тиснув пресингом. Баварію просто не випускали за центр поля.

Пресинг, пресинг, пресинг. Борусія ще раз розірвала фланг Девіса – Хофманн обігрався з Емболо і знайшов вільного Бенсебайні. На 15-й хвилині влетів другий гол у ворота Баварії, а незабаром і третій. Цього разу "жеребці" передачами у дотик пройшли протилежною бровкою, а Емболо заробив пенальті, вигравши позицію у Ернандеса. Бенсебайні реалізував 11-метровий.

Майстер-клас гри проти Баварії

Борусія влаштувала розгром до середини тайму, хоча могла ще до хвилини десятої. Хофманн не реалізував вихід сам на сам, удар Емболо потягнув Нойєр. На цьому етапі Баварії не було на полі. 8:2 за ударами (7:1 з меж штрафного). Мюнхенцям навіть не дозволяли відчути м'яч, відчути впевненість, не дозволяли перейти в атаку.

Козирі Борусії ідеально накладаються на слабості Баварії. Гості не мали шансу реалізувати свою перевагу в класі. Це все нагадувало минулорічні матчі "жеребців" проти Шахтаря в Лізі чемпіонів. Тільки сьогодні вони були ще потужнішими, не відпускали Баварії жоден епізод. Аді Хюттер ідеально підготував Борусію до цього матчу та грамотно розподілив сили футболістів.

За рахунку 3:0 Гладбах відмовився від високого пресингу і перейшов у щільний середній блок. Але головне, що господарі зберегли концентрацію. Борусія віддала м'яч, однак контролювала кожен клаптик поля, перекривала найкращі лінії передач, змушувала діяти неефективно. Баварія почала знаходити зони та будувати комбінації, але суперник все одно до останнього догравав кожну атаку. Показовий момент з підкатом Скалі, який в останню мить завадив Сане завершити хороший випад.

Тотальний провал Упамекано

Упамекано – новий Боатенг для Баварії. Його передачі приносять багато користі, але команда ніколи не застрахована від таких перфомансів, як сьогодні. Упамекано провалився. Не раз, не два, не три. Пропустив Хофманна сам на сам, дозволяв з вигідних позицій бити Емболо, віддавав катастрофічні передачі.

Четвертий пропущений – квінтесенція всіх бід француза. Не пішов на м'яч, не порозумівся з Ернандесом, програв позицію і боротьбу Емболо. Форвард Борусії без спротиву загнав м'яч поміж ніг Нойєру. Упамекано зняли на 55-й хвилині. І це було пізно.

Хоча його партнери недалеко втекли. Девіс, Ернандес і Павар також привезли по моменту-два на свої ворота. Вже без Упамекано мюнхенці обрізалися на власній половині – Нетц отримав м'яч і допоміг Емболо оформити дубль. Баварія пропустила 5!

Баварія вже не найкраща у світі?

Мюнхенці чудово виглядають у цьому сезоні, що й підтверджують результати у Бундеслізі та Лізі чемпіонів. Результати можуть обманювати? Можуть. Але візуальне враження від гри Баварії підтверджувало справедливість цих результатів.

Якісний і різноманітний комбінаційний футбол з високою інтенсивністю, пресингом і реалізацією найкращих сторін футболістів. Все це залишається з Баварією. Але тепер у скептиків є аргументи. Баварія ганебно вилетіла з Кубка Німеччини.

Не пройшла безслідно відсутність Юліана Нагельсманна. Головний тренер Баварії перебуває на ізоляції після позитивного тесту на коронавірус. Нікому було криком біля бровки розбудити футболістів, нікому було оперативно вносити корективи (Нагельсманн у цьому майстер).

У другому таймі Баварія награла на гол престижу: Гнабрі, Мюллєр і Станішіч не реалізували свої шанси. Але не більше. Гол престижу – це все, чого сьогодні заслужила Баварія.

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