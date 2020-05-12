Мэр Лондона выступил против возобновления АПЛ

Мэр Лондона Садик Хан считает, что возобновлять сезон в Англии в ближайшее время слишком опасно.

"Садик очень хочет, чтобы возобновилась Премьер-лига и профессиональный спорт в целом. Однако, поскольку страна все еще находится в тисках этого кризиса и сотни людей умирают каждый день, он считает, что говорить о возобновлении АПЛ и других крупных турниров в столице слишком рано.

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Будучи болельщиком Ливерпуля, Садик, безусловно, хочет, чтобы Премьер-лига вернулась, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно", – приводит слова представителя мэрии Лондона Evening Standard.

Напомним, на момент остановки АПЛ Ливерпуль уверенно лидировал, опережая Манчестер Сити на 25 очков после 29-и сыгранных туров. Сейчас ожидается, что 12 июня соревнования в Премьер-лиге могут возобновиться, хотя клубы до сих пор не пришли к согласию относительно сценария доигрывания сезона.

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