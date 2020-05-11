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Клуби АПЛ змушені повернути трансляторам фантастичну суму – відновлення сезону не врятує

11 травня 23:24 317 Читать на русском
Клуби АПЛ змушені повернути трансляторам фантастичну суму – відновлення сезону не врятує
Дербі Манчестера / Getty images

Наслідки пандемії коронавірсу для учасників англійської Прем'єр-ліги можуть виявитися доволі суттєвими.

Англійським клубам доведеться повернути телетрансляторам від 300 до 350 мільйонів фунтів навіть в тому випадку, якщо сезон АПЛ буде дограний до кінця, повідомляє ВВС.

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За інформацією видання, це пов'язано з тим, що вони не зможуть виконати зобов'язання за своїми контрактами з телекомпаніями. Зокрема, провести чемпіонат у встановлений термін. Переговори між клубами і мовниками тривають, оскільки вони намагаються знайти спосіб показати максимальну кількість із 92 матчів, що залишилися. Втрати при повному скасуванні сезону оцінювалися в 762 мільйони фунтів.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо сценарію догравання сезону.

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