Мер Івано-Франківська вчить гравців Прикарпаття розмовляти українською – несподіваний презент

Перша ліга — 29 лип 6436
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Перша ліга: Минай вирвався у лідери, Агробізнес піднявся на п'єдестал, Волинь знищила МФК Металург та обійшла Рух
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Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболуMykhailo_Yukhymenko — 29 лип 0
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Санжар офіційно покинув КарпатиУкраїна — 29 лип 2880
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"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в АталантіІталія — 29 лип 9994
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Вукоєвіч узгодив контракт з Динамо, – ЗМІУкраїна — 29 лип 4253