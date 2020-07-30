Мер Івано-Франківська вчить гравців Прикарпаття розмовляти українською – несподіваний презент

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вручив абетки трьом гравцям Прикарпаття після поєдинку проти Агробізнеса, повідомляє mi100.info.

Диво-гол з центра поля в матчі Першої ліги – відео шедевра

Такий презент був зроблений непросто так – футболісти дали післяматчеві коментарі російською мовою, тож очільник міста вирішив трохи нагадати хлопцям, у якій країні вони живуть.

Нагадаємо, Прикарпаття поступилось Агробізнесу (0:1) в матчі 27-го туру Першої ліги та залишилось на чотирнадцятому місці.

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